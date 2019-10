Open de España golf – Colsaerts eindigt op 17e plaats

Nicolas Colsaerts heeft zondag met een slotronde van 64 slagen nog een knappe remonte gemaakt op het Open de España golftoernooi (European Tour/1,5 miljoen euro), dat plaatsvond op de Club de Campo Villa golfbaan in de Spaanse hoofdstad Madrid. De 36-jarige Brusselaar liep op dag vier een foutloos parcours, gekruid met zeven birdies. Dat resulteerde in 64 slagen, de op een na beste ronde van de dag. Colsaerts, die nog moet knokken om zijn European Tourkaart te behouden, bracht zijn totaalscore op 275 slagen, negen onder par, wat goed was voor 29 plaatsen winst en een zeventiende stek.

De eindzege ging naar de Spanjaard Jon Rahm. De 24-jarige nummer vijf van de wereld, die zich vorig jaar ook al de beste toonde, golfde alle concurrentie op een hoopje. Met een laatste ronde van 66 slagen en een totaalscore van 262 slagen was hij maar liefst vijf slagen beter af dan zijn landgenoot Rafael Cabrera Bello. Voor Rahm is het zijn derde overwinning dit seizoen, nadat hij eerder al de Zurich Classic of New Orleans en de Irish Open op zijn palmares schreef. Rahm vestigde met zijn eindscore van 22 onder par meteen ook een nieuw toernooirecord.

Eindstand:

1. Jon Rahm (Spa) 262=66-67-63-66 -22

2. Rafael Cabrera Bello (Spa) 267=66-65-70-66

3. Samuel del Val (Spa) 269=67-65-69-68

4. Jeff Winther (Den) 271=70-69-69-63

. Joachim B. Hansen (Den) 271=69-69-67-66

. Adri Arnaus (Spa) 271=65-66-72-68

7. Sergio Garcia (Spa) 272=69-69-69-65

. Masahiro Kawamura (Jap) 272=70-67-68-67

. Justin Harding (ZAf) 272=69-72-64-67

. Jason Scrivener (Aus) 272=67-68-68-69

. Zander Lombard (ZAf) 272=67-67-69-69

…

17. Nicolas Colsaerts (Bel) 275=67-73-71-64

bron: Belga