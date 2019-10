Meer dan half miljoen bezoekers voor Open Bedrijvendag

De 29ste editie van Voka Open Bedrijvendag heeft zondag meer dan 520.000 bezoekers gelokt. Dat laat organisator Voka weten. Open Bedrijvendag stond dit jaar in het teken van duurzaam ondernemen. Er kon dit jaar een bezoek worden gebracht aan meer dan 300 Vlaamse en Brusselse bedrijven. Volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, ging het om een speciale editie. “In het klimaatdebat wordt soms met de vinger naar bedrijven gewezen. Dankzij deze editie in het teken van duurzaamheid, kunnen de bezoekers mee ontdekken hoe onze bedrijven net een positieve en vaak zelfs voortrekkersrol spelen. Bedrijven zijn immers een deel van de oplossing, niet het probleem. We moeten volop de kaart trekken van innovatie en ik ben blij dat zovelen vandaag prachtige voorbeelden bezocht en ontdekt hebben.”

Enkele hoogtepunten dit jaar waren onder meer landbouwmachineproducent CNH in Zedelgem, die goed was voor 10.000 bezoekers, of het Lidl-distributiecentrum in Sint-Niklaas, goed voor 6.000 nieuwsgierigen. Bij Cellmade In Ieper kon zelfs een kijkje worden genomen achter de schermen van gevangenisarbeid.

Vorig jaar trok de Voka Open Bedrijvendag meer dan 550.000 bezoekers.

bron: Belga