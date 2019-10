Man teruggevonden in de stad na zoekactie op zee in De Panne

Afgelopen nacht is er in De Panne een grote zoekactie op poten gezet op zee. Enkele jongemannen hadden alarm geslagen nadat ze een van hun vrienden kwijt waren na een nachtelijke duik in het water. Enkele uren later werd de vermiste man in de straten van De Panne teruggevonden. Rond drie uur is afgelopen nacht een grote zoekactie gehouden op zee in De Panne. Brandweer, politie, de NH90 en een boot kwamen allen ter plaatse om een vermiste man te zoeken. Enkele vrienden hadden alarm geslagen nadat ze hun vriend niet meer konden vinden na een nachtelijke duik na een nachtje stappen.

Na twee uur zoeken werd de man uiteindelijk in ondergoed in de straten van De Panne gevonden. De vermiste man was zelf van het strand geraakt maar kon zijn kleren niet meer terugvinden. Hij was op zoek naar het appartement waar ze met de vriendengroep verbleven dit weekend.

Wie de kosten van de grote zoekactie op zich zal nemen is nog niet duidelijk. “We zijn blij dat alles goed afgelopen is maar de kost voor zo’n zoekactie loopt natuurlijk wel op. Ik denk dat de man in kwestie zijn verantwoordelijkheid moet opnemen”, zegt burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-B).

bron: Belga