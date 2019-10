Jupiler Pro League – Emond redt een punt voor Standard op bezoek bij Antwerp

De potige topper tussen Antwerp en Standard heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De Great Old gaf op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League een 2-0 voorsprong uit handen. Renaud Emond bracht de Rouches met twee doelpunten nog langszij. Het werd 2-2 in het Bosuilstadion. Antwerp startte op de Bosuil met zijn typeploeg aan de wedstrijd. Benson en Miyoshi bleven op de bank. Met Bolat, Arslanagic, Defour en Mbokani stonden er vier spelers met een Standard-verleden in de basis bij de Great Old. Bij de Rouches wisselde Preud’homme een aantal spelers na de pandoering tegen Arsenal in de Europa League. Vojvoda, Mpoku en Boljevic ruimden plaats voor Fai, Amallah en Carcela. Bodart nam zijn plek onder de lat opnieuw in.

Aan een gesloten openingsfase kwam pas na twintig minuten een einde. Refaelov lokte Cimirot in de val en kreeg een strafschop. Mbokani wilde die maar wat graag binnentrappen, maar de Israëliër nam zelf plaats achter de bal: 1-0 na 21 minuten. Antwerp moest die voorsprong verdedigen zonder Defour, die naar de hamstrings tastte en in de 25e minuut ook gewisseld werd. Antwerp en Standard vergaten in een voor het overige potige eerste helft te voetballen. Op slag van rust mikte kersvers Rode Duivel Lestienne een zeldzame kans onbesuisd over.

Na de pauze verdubbelde Antwerp de voorsprong. Fai kopte te zwak terug, waardoor Dieumerci Mbokani (55.) aan het leer kon. De topschutter schakelde Standard-doelman Bodart uit en trapte zijn achtste van het seizoen binnen. De Rouches antwoordden vrijwel meteen. Renaud Emond (58.) plaatste een voorzet van Fai heerlijk in de winkelhaak. De aansluitingstreffer gaf de bezoekers moed, Antwerp kwam er niet meer aan te pas. Na 70 minuten was alles opnieuw te herdoen op de Bosuil, want Emond (71.) liep op aangeven van Lestienne de 2-2 binnen. De Great Old herpakte zich en zocht in het slotkwartier naarstig naar de winnende treffer. Vooral Mbokani mocht zichzelf voor het hoofd slaan, hij kopte twee keer rakelings naast. Bij Standard viel Lestienne nog geblesseerd uit. Dat is ook slecht nieuws voor bondscoach Roberto Martinez.

Standard pakt 2 op 6, maar blijft wel tweede in de stand. Leider Club Brugge (23 ptn) heeft drie punten voorsprong op de Rouches, maar ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Antwerp (17 ptn) beent AA Gent en KV Mechelen bij op de derde plaats.

bron: Belga