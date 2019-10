Filipijns leger zoekt ontvoerd Brits-Filipijns paar

Het Filipijnse leger heeft een taskforce in het leven geroepen om een Britse man en zijn Filipijnse vrouw te redden. Ze zijn ontvoerd uit een resort in het zuiden van het land, zo zei een woordvoerder zondag. De 70-jarige Brit en zijn Filipijnse echtgenote, van wie de leeftijd niet is bekendgemaakt, zijn vrijdagavond ontvoerd uit het resort dat zij bezitten in Tukuran, in de provincie Zamboanga del Sur. De gewapende mannen vluchtten weg met het paar in twee motorboten die verschillende richtingen uitgingen. Het is niet duidelijk of het paar in dezelfde boot zat.

Volgens majoor Arvin Encinas, een regionale woordvoerder van het leger, is niet duidelijk wie achter de ontvoering zit. Hij merkte wel op dat groepen actief zijn in het gebied die mensen ontvoeren om losgeld te kunnen vragen.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de terreurgroep Abu Sayyaf achter de ontvoering zit. Die groep ontvoerde tientallen buitenlanders voor losgeld en bracht ook enkelen van hen om het leven. Die militanten worden ook beschuldigd van sommige van de ergste aanslagen in de Filipijnen.

