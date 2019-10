Djokovic gunt Millman geen kans en steekt eindzege op zak

Novak Djokovic heeft het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar) op zijn naam geschreven. De Servische nummer 1 van de wereld klopte vandaag in de finale de Australiër John Millman (ATP 80) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 10 minuten. De 32-jarige Djokovic won eerder in zijn loopbaan 75 titels en was dit jaar al de beste op Wimbledon, de Australian Open en in Madrid. De 30-jarige Millman plaatste zich in Boedapest in 2018 voor zijn enige eerdere finale in zijn carrière, die hij ook toen verloor tegen de Italiaan Marco Cecchinato.

Djokovic maakte gisteren in de halve finales een einde aan het toernooi van David Goffin (ATP 15). De Luikenaar, deze editie het derde reekshoofd, won het Rakuten Open in Tokio in 2017 en was er verliezend finalist in 2016. Vorig jaar nam hij niet deel, toen de Rus Daniil Medvedev eindwinnaar werd.

Bron: Belga