CSI-jumping Barcelona – België wordt tweede in finale Nations Cup en staat titel af aan Ierland

De Belgische jumpingploeg leek in Barcelona op weg om anderhalve maand nadat ze in Rotterdam Europees kampioen werd ook de officieuze wereldtitel te pakken, maar MJT Nevados S, de hengst van Gregory Wathelet weigerde de voorlaatste hindernis te springen. Op die manier veroverde Ierland (1 strafpunt) het goud in de finale van de Nations Cup en een ticket voor de Olympische Spelen. De Belgen (4 strafpunten), titelverdediger en al zeker van een ticket voor de Spelen, moesten tevreden zijn met zilver. Zweden (12 strafpunten) vervolledigde het podium. Olivier Philippaerts reed als startruiter met de 10-jarige hengst H&M Extra net als donderdag een nulronde. Hij zette daarmee België niet alleen op weg naar een mogelijke eindzege maar tegelijkertijd op het lijstje voor de prijzenpot van 150.000 euro, die op de Longines FEI Nations Cup jumping voorbehouden is voor alle ruiters die een dubbele nulronde kunnen rijden in de twee finaleproeven.

Uiteindeljk moest hij die prijzenpot delen met de Duitser Daniel Deusser, die uitkomt voor de Belgische stal Stephex Stables.

Na Olivier Philippaerts leek Niels Bruynseels met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Jenson van ’t Meulenhof op weg naar een nieuwe nulronde, maar op de laatste oxer stootte het duo toch nog een balk af. “De lat lag uiteraard heel hoog voor Jenson, want het was zijn debuut op een kampioenschap”, verklaarde Niels Bruynseels na afloop. “In de laatste lijn raakte hij uit het juiste ritme en daardoor gingen we op de laatste hindernis toch nog in de fout.”

Jérôme Guery bevestigde met een nulronde, net als op het EK in Rotterdam, dat de 13-jarige hengst Quel Homme de Hus een plaats verdient op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Ierland ging de laatste ronde in met één strafpunt en kon dat bestendigen na hun vierde combinatie, Cian O’Connor/PSG Final. Het gevolg was dat Gregory Wathelet, die met MJT Nevados S als allerlaatste de finale moest rijden, foutloos moest blijven. Bij het ingaan van de laatste lijn leek dat te gaan lukken. “Maar toen veranderde ik mijn plan, waardoor wij na het nemen van de triple bar te ver uitkwamen in de driesprong en wij daarna geen tijd meer hadden om dat te corrigeren. Nevados was even het noorden kwijt en dus weigerde hij op de voorlaatste hindernis te springen.”

“Een paar jaar geleden sprongen we een gat in de lucht voor het behalen van een tweede plaats”, analyseerde reserve Pieter Devos na afloop. “Nu zijn we ontgoocheld. Maar op zich blijft het een straffe prestatie. Nog belangrijker is dat twee nieuwe paarden, mijn Jade van de Bisschop en Jenson van ’t Meulenhof, bewezen hebben dat zij wereldtop zijn. Da betekent dat wij richting Olympische Spelen van Tokio ons potentiëel opnieuw vergroot hebben”.

“Wij hebben keigoede ruiters en keigoede paarden en groeien iedere keer”, benadrukte Niels Bruynseels. “En dus mogen wij dromen van een olympische medaille in Tokio. Deze tweede plaats tussen alle toplanden is een reden om te gaan vieren.”

“Uiteraard zou een zege een heel mooie afsluiter geweest zijn van het buitenseizoen”, sloot Olivier Philippaerts af. “Als je zo dicht bij de zege bent, ben je natuurlijk ontgoocheld als het anders afloopt. Maar toch mogen we tevreden zijn met deze tweede plaats. Tenslotte is het geen evidentie om Duitsland, Zweden, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten voor te blijven.”

