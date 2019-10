Miley Cyrus heeft alweer een nieuwe liefde

Miley Cyrus (26) zit niet stil. Onmiddelijk na haar breuk met acteur Liam Hemsworth werd de zangeres gespot in de armen van Kaitlynn Carter, de ex van Brody Jenner. Brody ken je misschien als de halfbroer van reality-sterren Kendall en Kylie Jenner. Twee weken geleden liep de relatie tussen Cyrus en Carter op de klippen, maar de Wreckingball-zangeres is alweer verliefd. Dit keer op zanger Cody Simpson (22).

Cyrus bevestigde de relatie zelf in een Instagram Story en vraagt haar fans niet te oordelen over haar dateleven: “Ik weiger me terug te trekken en alleen thuis te daten, want a. dat is niet leuk en b. extreem ongemakkelijk en het brengt me in een kwetsbare positie”, legt ze uit. “Ik wil graag een activiteit doen tijdens een date en niet gevangenzitten in mijn eigen huis waar niets anders te doen is dan Netflix and chill.”