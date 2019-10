BIZAR. Koppel verandert Facebook-status meteen na ja-woord

Wat doe je als eerste als je het jawoord hebt gezegd tegen je lief? Je zou denken elkaar kussen, wellicht een traantje wegpinken en glunderend de felicitaties van je vrienden in ontvangst nemen. Een Amerikaans koppel vond iets anders veel belangrijker: hun Facebook-status veranderen.

Een wedding shamer plaatste een foto van het toch wel een beetje gekke moment in de Facebook-groep That’s It, I’m Wedding Shaming. Op de foto is te zien dat het pasgetrouwde koppeltje nog voor het altaar staat, beiden met een telefoon in hun handen en blijkbaar direct inloggend op Facebook om hun relatiestatus te kunnen veranderen van ‘relatie’ in ‘getrouwd’.

Millenial

Leden van de Facebook-groep vonden dit wel érg onromantisch. “Supervreemd dit”, reageert eentje en anderen noemen het “Op en top millenial”.

Ook reageerde een van de mensen cynisch met: „Als dit een indicatie is van hoe hun huwelijk gaat zijn, dan verwacht ik dat ze heel snel weer hun status kunnen gaan updaten.”