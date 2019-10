WK atletiek – “We zullen ons weren als leeuwen in finale”

De Belgian Tornados hebben zaterdag hun traditie in ere gehouden en zijn dankzij hun finaleplaats in Doha zeker van een vierde opeenvolgende kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dylan Borlée, Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée eindigden tweede in hun reeks in een tijd van 3:00.87 en moesten enkel Jamaica voor zich dulden (3:00.76). Na de Verenigde Staten, die een chrono van 2:59.89 behaalden, hebben ze ook de op twee na beste tijd over de twee reeksen heen. Zondag om 20u30 Belgische tijd lopen de Belgen hun zesde opeenvolgende finale op een wereldkampioenschap.

“Dat we vandaag de op twee na beste tijd behaalden, wil niets zeggen voor morgen”, relativeerde Kevin Borlée, die zich naar eigen zeggen “inhield op de laatste 50 meter” om zich nog te sparen.

“Iedereen heeft zijn werk gedaan”, voegde Jonathan Sacoor eraan toe, die toegaf een klein risico genomen te hebben bij het inhalen van de Zuid-Afrikaan om de derde plaats.

“Het is niet omdat we in de finale staan, dat we tevreden zullen zijn met een achtste plaats”, klonk het bij Dylan Borlée. “We gaan ons weren als leeuwen. We zijn nog steeds het beste Europese team deze avond en we hopen morgen deel uit te maken van de beste teams op wereldvlak.”

Julien Watrin toonde zich ten slotte erg tevreden over het behalen van het olympisch ticket: “Deze race zal het volledige volgend seizoen bepalen.”

bron: Belga