WK atletiek – Sifan Hassan snelt naar goud op 1.500m

De Nederlandse Sifan Hassan heeft zaterdag met overmacht de 1.500m gewonnen op het WK atletiek in Doha. Eerder was ze in de Qatarese hoofdstad al de beste op de 10.000m. In 3:51.95, een nieuw kampioenschaps- en Nederlands record, haalde Hassan het voor de Keniaanse Faith Kipyegon (3:54.22) en de Ethiopische Gudaf Tsegay (3:54.38).

Hassan wordt gecoacht door de Amerikaan Alberto Salazar, die onlangs voor vier jaar werd geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan meerdere dopingovertredingen.

bron: Belga