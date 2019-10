WK atletiek – Kogelstoter Joe Kovacs verovert tweede wereldtitel

De Amerikaan Joe Kovacs heeft zich zaterdag voor de tweede keer tot wereldkampioen in het kogelstoten gekroond op het WK atletiek in Doha. Met 22,91 m realiseerde hij de derde beste prestatie ooit in een razend spannende competitie. Het verschil tussen goud en brons bedroeg slechts één centimeter. De 30-jarige Kovacs, die in 2015 goud pakte in Peking, lukte zijn indrukwekkende worp pas bij zijn laatste poging. Met een kampioenschapsrecord bleef hij regerend olympisch kampioen en landgenoot Ryan Crouser amper één centimeter voor.

De Nieuw-Zeelander Tomas Walsh, titelverdediger, vervolledigde het podium. Net als Crouser liet hij 22,90 m optekenen. Walsh moest tevreden zijn met het brons, aangezien zijn vijf andere pogingen ongeldig waren.

bron: Belga