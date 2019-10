WK atletiek – Belgian Tornados lopen naar finale en olympisch ticket

De Belgian Tornados hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van de 4×400 meter op de voorlaatste dag van het WK atletiek in Doha. Ze verzekerden zich zo ook van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De Tornados staan voor de zesde opeenvolgende keer in de finale van een WK outdoor. Dylan Borlée, Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée, in die volgorde, werden tweede in de tweede reeks in 3:00.87, achter Jamaica (3:00.76). Trinidad en Tobago werd derde in 3:01.35

De top drie van de twee reeksen en de twee snelste verliezende tijden krijgen een ticket voor de finale, die zondagavond om 20u30 Belgische tijd plaatsvindt. Het is het laatste nummer van dit wereldkampioenschap.

In de eerste reeks pakte de VS (2:59.89) de overwinning, voor Colombia (3:01.06) en Italië (3:01.60). De Belgian Tornados gaan dus met de derde tijd door naar de eindstrijd.

Frankrijk (3:01.40) en Botswana (3:01.63), vierde in respectievelijk de tweede en eerste reeks, werden opgevist op basis van hun chrono.

Het Belgisch record van de Tornados bedraagt 2:58.52. Daarmee werden ze in de zomer van 2016 vierde op de Spelen in Rio.

Coach Jacques Borlée kon in Doha zijn zoon Jonathan niet inzetten. Hij gaf forfait met een scheur in de hamstrings.

Eerder op de avond plaatsten ook de Belgian Cheetahs zich met een nieuw Belgisch record voor de finale. Ook zij zullen volgend jaar aantreden op de Olympische Spelen.

