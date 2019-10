WK atletiek – Belgian Cheetahs naar finale en Spelen: “Mooie beloning”

De Belgische 4x400m-aflossingsploeg bij de vrouwen heeft zich zaterdag met een nieuw Belgisch record (3:26.58) geplaatst voor de finale op het WK atletiek in Doha. Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus stelden zo ook een olympisch ticket voor Tokio 2020 veilig. Slotloopster Laus werd aan de meet voorbijgesneld door de Oekraïense Anna Ryzhykova, waardoor de Belgian Cheetahs op de vierde plaats eindigden in hun reeks. België kwalificeerde zich alsnog met de snelste verliezende tijd. “Voor de race wist ik dat Nederland in de eerste reeks vierde was geworden in 3:27”, legde Laus uit. “Toen ik zag dat de chrono van Oekraïne 3:26 en nog wat was, wist ik dat we gekwalificeerd waren. We waren immers maar een fractie trager.”

“Wanneer je met goesting en passie aan een project begint, kan je er geraken”, vervolgde Laus, die de Cheetahs mee oprichtte in maart 2018. “Vanaf het begin hebben we gezegd dat we naar de Spelen willen gaan. Niemand geloofde erin. Dit is een mooie beloning.”

“Men gaf geen cent voor hun kansen. Ze wilden hen zelfs niet hierheen sturen en nu staan ze in de finale”, stelde haar vriend Kevin Borlée, die met de Belgian Tornados eveneens een ticket voor de finale en de Spelen beet heeft. Hij verwees hierbij naar de aarzeling bij de bond om het vrouwenteam en de gemengde aflossingsploeg naar Doha te sturen, aangezien aan één voorwaarde (prestatie bij top 12 van de wereld) niet voldaan was.

De Belgen wisten dat ze een perfecte race nodig hadden om door te stoten. “Maar onze wedstrijd was niet perfect, want dat honderdste dat we tekortkomen aan de meet kan ik maar moeilijk verdragen”, aldus Laus, die na afloop onpasselijk werd.

“Dit is een ongelooflijk gevoel, we gaan naar Tokio”, liet Paulien Couckuyt nog optekenen. “We zijn een echte groep”, vulde Imke Vervaet aan. “Dat stelt ons in staat onszelf te overtreffen. We zijn echte vriendinnen.”

bron: Belga