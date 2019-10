WK atletiek – Amerikaanse mannen veroveren wereldtitel op 4x100m

De Amerikaanse mannen, met wereldkampioen op de 100m Christian Coleman en wereldkampioen op de 200m Noah Lyles, hebben zaterdag de gouden medaille behaald op de 4x100m op het WK atletiek in Doha. Samen met Justin Gatlin en Michael Rodgers snelden Coleman en Lyles naar de zege in 37.10, de op twee na beste prestatie aller tijden. Titelverdediger Groot-Brittannië (Adam Gemili, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake) werd tweede in 37.36. Japan (Shuhei Tada, Kirara Shiraishi, Yoshihide Kiryu, Abdul Hakim Sani Brown) vervolledigde het podium in 37.43.

Het is de eerste wereldtitel in twaalf jaar voor de Amerikanen op de 4x100m.

bron: Belga