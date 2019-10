VS versterken militaire banden met Griekenland, protesten in Athene

De Verenigde Staten zullen nauwer samenwerken met Griekenland, vooral op militair vlak. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aangekondigd in Athene. De aankondiging heeft ook tot protesten in de Griekse hoofdstad geleid. Pompeo had vandaag een ontmoeting met de premier van Griekenland, Kyriakos Mitsotakis. Beide NAVO-landen zullen behalve militair, ook hun banden versterken in de energie- en economische sectoren.

“We openen een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis”, aldus Mitsotakis. “Onze relatie was echt nog nooit zo sterk als vandaag.” Volgens Pompeo heeft een sterke militaire band ook positieve effecten op andere domeinen, zoals de economie, en promoot dit Amerikaanse investeringen in Griekenland. Later op zaterdag ondertekenden Athene en Washington een bilateraal akkoord voor defensiesamenwerking.

Bij het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken is vernomen dat de Verenigde Staten binnenkort ook twee luchthavens in het centrum van Griekenland, nabij Larisa, en de strategisch belangrijke haven Alexandroupolis voor militaire doeleinden kunnen gebruiken. Momenteel staat al een groot marine- en luchtmachtsteunpunt op het eiland Kreta, aan de golf van Souda, ter beschikking van Washington.

De aankondiging van nauwere militaire samenwerking tussen beide landen, leidde ook tot protesten. Activisten gooiden verf op een standbeeld van de gewezen Amerikaanse president Harry Truman in het centrum van Athene. De politie kwam tussenbeide met traangas, pepperspray en de wapenstok om de manifestanten uit elkaar te jagen, zo meldden lokale media. Volgens sommige berichten waren de manifestanten afkomstig van een bijeenkomst van ongeveer 3.000 leden en aanhangers van de Griekse communistische partij KKE.

De relaties tussen beide landen zijn de afgelopen jaren verbeterd, terwijl de Amerikaanse banden met Turkije verslechterden. Athene hoopt op Amerikaanse diplomatieke hulp bij de groeiende spanningen in de Egeïsche Zee met Turkije. De VS hebben dan weer steunpunten in Griekenland nodig voor hun acties in het Midden-Oosten en de bewaking met drones van het zuidoosten van Europa tot aan Oekraïne.

Pompeo kwam gisterenavond aan in Athene. Zondag vertrekt hij opnieuw.

Bron: Belga