Vlaams regeerakkoord – Voka wil vinger aan de pols houden van Vlaams regeringsbeleid

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka lanceert ‘Fast Forward Flanders’, een website die vergelijkt hoe Vlaanderen het doet in vergelijking met Scandinavische landen, Nederland of Zwitserland op een aantal domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen en samenleving. Voka zegt zo de vinger aan de pols te willen houden van het regeringsbeleid. “De regering Jambon I wil zich meten met het noorden. Wij juichen die ambitie toe, maar vragen politiek ondernemerschap: de regering moet haar ambitie vertalen in concrete, meetbare doelstellingen en actieplannen, net zoals onze ondernemingen dat doen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Met ‘Fast Forward Flanders’ schuift Voka 10 doelstellingen naar voren, wordt vergeleken met de Scandinavische landen, Nederland en Zwitserland en bekeken welke inspanningen nodig zijn om hen bij te benen.

Bij die 10 doelstellingen zitten onder andere een hogere tewerkstellingsgraad of minder files, maar ook bijvoorbeeld meer gebruikers van digitale overheidsdiensten of excellent onderwijs.

bron: Belga