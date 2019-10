Vier daklozen omgebracht in New York

Vier mannen, vermoedelijk daklozen, zijn om het leven gebracht in Manhattan in de Amerikaanse stad New York. Een vijfde slachtoffer is zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Dat berichten meerdere Amerikaanse media op gezag van de politie. Een 24-jarige verdachte is opgepakt in de omgeving. De verdachte zou de vier daklozen met een metalen object hebben doodgeslagen. Volgens de Amerikaanse media gaan de speurders ervan uit dat de vermoedelijke aanvaller ook dakloos is.

De slachtoffers zijn op enkele straten van elkaar gevonden in de wijk Chinatown. Er is nog geen motief bekend voor de daad.

Bron: Belga