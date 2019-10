Twintigtal doden bij aanval op goudmijn in Burkina Faso

Een twintigtal mensen is vrijdagavond om het leven gekomen bij een gewapende aanval op een goudmijnsite in het noorden van Burkina Faso. Dat delen de Burkinese autoriteiten zaterdag mee. De aanval vond plaats in Dolmané, een dorp in de provincie Soum. De meeste doden zijn mijnwerkers. Er zijn naar verluidt ook enkele gewonden gevallen.

Burkina Faso bevindt zich sinds een jaar of vier in een spiraal van geweld, veroorzaakt door gewapende jihadistische groeperingen. Sommige van die groepen zijn verwant met al-Qaeda, andere met Islamitische Staat.

Vorige maand werd in de omgeving van de goudmijn waar nu een aanval plaatsvond nog een brug tot ontploffing gebracht die twee belangrijke steden in het noorden van Burkina Faso met elkaar verbond.

Bron: Belga