Schaatsster Stien Vanhoutte opent seizoen met Belgisch record op 500 meter

In de eerste wedstrijd van het seizoen heeft Stien Vanhoutte vrijdag haar Belgische record op de 500 meter schaatsen verbeterd. Vanhoutte klokte tijdens wedstrijden in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell een tijd van 40.07. Dat is 29 honderdsten van een seconde sneller dan de tijd die zij op 16 februari van dit jaar in Inzell neerzette. Het leverde de beste Belgische sprintster niet meer dan de twaalfde plaats op. Winnares werd de Nederlandse Dione Voskamp in 38.51 seconden. Sandrine Tas 41.64 (twintigste) en Anke Vos 42.62 (24e) noteerden persoonlijke records. Er verschenen 38 rijdsters aan de start.

Bij de mannen legde Bart Swings de 500 meter af in 37.43 seconden (27e). Tim Sibiet werd in 41.39 58e van 69 deelnemers. De winnaar was hier de Noor Havard Holmefjord Lorentzen in 35.23.

Begin deze week waren de Belgische schaatsers voor een trainingskamp in Inzell aangekomen. Vorig weekeinde deden Tas en Swings als skeeleraars mee aan de marathon in Berlijn. Tas won die race. Daarvoor was de nationale selectie onder leiding van de coaches Ferre en Jelle Spruyt drie weken in Salt Lake City, waar de eerste slagen op het ijs werden gemaakt. De wedstrijden in Inzell worden zaterdag voortgezet.

Bron: Belga