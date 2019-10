Roglic toont zich de sterkste in Italië

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft doorgaan op z’n elan. Na eindwinst in de Ronde van Spanje toonde de Sloveen zich ook de sterkste in de Giro dell’Emilia (1.BC). Hij soleerde na 207,4 km van Bologna naar San Luca naar de zege voor de Canadees Michael Woods en de Colombiaan Sergio Higuita, beiden van EF Education First. Het peloton gunde een vroege vlucht met Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (Astana) en Umberto Orsini (Bardiani-CSF) maar liefst 11:30 bonus, maar in de laatste 50 kilometer zakte de voorsprong van de vluchters snel onder de vijf minuten en toen Mosca als eerste over de San Luca klom, telde hij nog drie minuten op een groep met favorieten.

Het regende ook tegenaanvallen, onder meer met Diego Ulissi en Sepp Kuss, maar niemand raakte echt weg. Uiteindelijk werd Mosca in de derde lokale ronde opgepikt door Pierre Latour en Giulio Ciccone en snel achtergelaten. Bij de derde passage over de San Luca telde het leidersduo zo’n halve minuut bonus op een elitegroep met onder meer Alejandro Valverde, Egan Bernal, Primoz Roglic & co.

Op de vierde beklimming roerden de favorieten zich, werd het leidersduo gegrepen en slopen Bernal en Fugslang weg. Roglic zag het gevaar en beende hen bij, ook Nibali en Valverde sloten aan. Het tempo stokte en enkele andere renners sloten opnieuw aan.

In de afdaling sprongen Rudy Molard, Diego Ulissi en Gianluca Brambilla weg, Sergio Higuita en Esteban Chaves maakten ook nog de oversteek, maar hun voorsprong was niet groot genoeg aan de voet van de vijfde en laatste beklimming van de San Luca.

Roglic remonteerde hen op de steilste stukken en soleerde naar de zege, 15 tellen voor Michael Woods. Hij volgt op de erelijst Alessandro De Marchi op. De laatste Belgische winnaar is Jan Bakelants in 2015.

Bron: Belga