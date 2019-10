Rally van Wales – Neuville hoopt “situatie nog om te keren” in Wales

Met Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) aan de leiding en Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) in tweede positie zit Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) vrijdagavond met een vierde stek in de rats met het oog op het kampioenschap. Als Neuville nog kans wil maken op de titel, moet hij terrein zien goed te maken. “We moeten proberen de situatie om te keren. Vandaag hebben we geprobeerd, maar het was moeilijk om sneller te rijden. Het belangrijkste is dat we contact houden. Vandaag was het een lange en zware, maar ook een goede dag. We doen mee voor de zege en volgen op 8.4 seconden van de leiding en op 5 seconden van Ogier. Morgen/zondag wordt opnieuw een lange, zware dag in moeilijke omstandigheden. Belangrijk is om de concentratie te behouden. We gaan onze best doen”, aldus Thierry Neuville.

Het einde van de achtste klassementsrit geeft stof voor discussie waar mogelijk het laatste nog niet over gezegd is. Zowel Ogier, Neuville als Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) nam een chicane na de finish langs rechts waar de andere rijders die langs links namen. Het incident doet terugdenken aan de rally van Argentinië van vorig jaar toen Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) een soortgelijke situatie meemaakte. “In Argentinië werd ik bestraft voor het niet naleven van het roadbook. Deze jongens deden dat ook en haalden er voordeel uit. Wanneer je een reglement toepast, moet je dat niet alleen voor één persoon doen, maar voor alle rijders.”

Sébastien Ogier en Thierry Neuville waren zich van geen kwaad bewust en vertelden dat de strobalen anders opgesteld waren in vergelijking met de verkenningen. “Ik moest alles doen om een botsing met die strobaal te vermijden”, zei Ogier.

“Het leek erop dat de strobalen op het einde van de rit verplaatst waren. We reden niet rond alle strobalen, maar het gebeurde hoe dan ook na de finish. We hebben het zo goed mogelijk gedaan. Het was voor ons onmogelijk om dat te zien”, was de uitleg van Neuville. Op dit moment is het niet duidelijk of er al dan niet een klacht loopt.

Bron: Belga