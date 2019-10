Proximus League – Lokeren verrast leider OHL in Leuven

Lokeren heeft zaterdagavond een 2-3 zege geboekt op het veld van OH Leuven op de negende speeldag van de Proximus League. Het is voor de uitploeg de tweede overwinning van het seizoen. Leuven kan morgen zijn leidersplaats kwijtspelen aan Union, dat Beerschot ontvangt. Lokeren is intussen met negen punten over Lommel (7) naar de zesde plaats geklommen. Vier doelpunten vielen al in de eerste helft. Twee keer was het Lokeren dat op voorsprong kwam, maar de doelpunten van eerst Anel Hajric (8.) en nadien Fran Navarro (35.) werden allebei uitgewist door Jérémy Perbet (26.) en Tom van Hyfte (43.).

In de tweede helft kwam de uitploeg voor de derde keer op voorsprong en het doelpunt van Ryuta Koike (75.) werd deze keer niet meer beantwoord. Lokeren-middenvelder Seth de Witte moest na 82 minuten het veld nog verlaten na een tweede gele kaart.

bron: Belga