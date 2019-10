Pompeo hekelt “pesterij”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hekelt het impeachment-onderzoek naar president Donald Trump, dat zijn personeel “pest en misbruikt” door hen direct te contacteren. Volgens hem zal zijn ministerie alle documenten leveren die wettelijk zijn vereist. Volgens Pompeo beantwoordde zijn ministerie een aanvraag van de commissies die het impeachment-onderzoek naar Trump voeren om documenten over te maken. Het ministerie had daartoe de tijd tot vrijdag.

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen nacht een brief gestuurd naar het congres, dat ons initieel antwoord is op de aanvraag tot documenten”, aldus Pompeo op een persconferentie in Griekenland.

Democraten in het Huis van Afgevaardigden lanceerden het onderzoek na de melding van een klokkenluider, dat Trump in een telefoongesprek de Oekraïense president Volodimir Zelenski had gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Joe Biden doet momenteel een gooi naar de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Hunter zetelde in het bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Burisma, toen zijn vader vicepresident was.

De Democratische parlementsleden willen bewijzen dat Trump Kiev onder druk had gezet om schadelijke informatie over Biden op te duiken, die hij tegen hem kan gebruiken in de verkiezingscampagne.

Pompeo gaf toe dat hij meeluisterde in het telefoongesprek tussen Trump en Zelenski op 25 juli.

Bron: Belga