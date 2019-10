Noord-Korea en VS starten nieuwe nucleaire gesprekken in Zweden

De Verenigde Staten en Noord-Korea ondernemen dit weekend in de Zweedse hoofdstad Stockholm een poging om hun nucleaire dialoog weer op te starten. Vertegenwoordigers van beide landen zijn in de stad aangekomen, zo melden verschillende media. De Zweedse diplomaat Kent Härstedt treedt als bemiddelaar op bij de gesprekken. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap worden de onderhandelingsteams geleid door Stephen Biegun, de speciale gezant van de VS voor Noord-Korea, en diens Noord-Koreaanse tegenhanger Kim Myong Gil. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de gesprekken niet bevestigd. Stockholm heeft de gewoonte om pas na afloop te communiceren over zijn diplomatieke inspanningen.

Zweden speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen tussen beiden landen, omdat het in tegenstelling tot de VS wel officiële diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea heeft. In januari vond in het land ook al een bijeenkomst plaats waarop een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un werd voorbereid.

De VS hopen dat de hervatting van de gesprekken kan leiden tot de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. De onderhandelingen over het Noord-Koreaanse kernarsenaal waren in februari in een impasse terechtgekomen na de mislukte top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in de Vietnamese stad Hanoi.

Afgelopen woensdag heeft Pyongyang nog een nieuw type ballistische raket getest. Volgens het officiële Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA ging het om een test met een Pukguksong-3, een door een strategische raket-onderzeeboot gelanceerde raket. Experts denken dat Noord-Korea met die tests een stevigere positie hoopt te verwerven aan de onderhandelingstafel.

