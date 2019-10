Militaire rechtbank in Kameroen laat oppositieleider Maurice Kamto vrij

De militaire rechtbank in de Kameroense hoofdstad Yaoundé heeft beslist om Maurice Kamto, de belangrijkste oppositieleider van het land, vrij te laten. Ook verschillende andere opposanten worden in vrijheid gesteld. De beslissing van de militaire rechtbank komt niet onverwacht. De 86-jarige president Paul Biya had vrijdag beslist om gerechtelijke vervolging van in totaal 102 opposanten stop te zetten. Daarom oordeelde de rechter vandaag dat er moet worden overgegaan tot de vrijlating van alle verdachten die niet voor andere feiten worden vastgehouden. Kamto zal de gevangenis mogen verlaten van zodra de “administratieve formaliteiten” vervuld zijn, zo zegt zijn advocaat.

Maurico Kamto zit al sinds eind januari samen met tientallen van zijn aanhangers vast op verdenking van “rebellie”. De opposanten werden in januari opgepakt bij een vreedzaam protest tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van oktober 2018. Biya, die al sinds 1982 aan de macht is, had die verkiezingen overtuigend gewonnen van Kamto. Maar de oppositieleider betwistte de uitslag.

De beslissing van Biya om tientallen oppositieleden vrij te laten kwam er enkele uren na afloop van een “grote nationale dialoog”, die een einde moet maken aan het separatistisch geweld in de twee Engelstalige regio’s van Kameroen. Biya was onder zware druk komen te staan van de internationale gemeenschap, die eiste dat er inspanningen werden geleverd om de toestand in het land te kalmeren.

Bron: Belga