Jupiler Pro League – Zwalpend Cercle blijft rode lantaarn na zware nederlaag in Waregem

Cercle Brugge heeft zaterdagavond op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League met zware 6-0 cijfers verloren op bezoek bij Zulte Waregem. Bij de rust stond het al 2-0 na treffers van Cyle Larin (13.) en Gianni Bruno (24.), na de pauze zorgden opnieuw Bruno (73.), Jérémy Taravel (75.), Saido Berahino (85.) en Larin (90.+1) met zijn tweede van de avond voor het zware verdict in het Regenboogstadion. Cercle blijft zo met amper drie punten op de teller laatste in de stand en ziet vooral de kloof met de voorlaatste groter worden. Dat is nu Eupen, dat drie punten meer telt. De Oostkantonners verloren eerder op zaterdag ondanks een manmeersituatie op eigen veld vrijwel kansloos met 0-2 van KV Mechelen.

Waasland-Beveren profiteerde daarvan, door op de Freethiel met 3-1 te winnen van KV Oostende, dat op het kwartier op voorsprong was geklommen via Fashion Sakala. Een owngoal van Kevin Vandendriessche (33.), en treffers van Andreas Wiegel (37.) en Aleksandar Vukotic (58.) zorgden ervoor dat de drie punten in Beveren bleven. Dankzij de eerste zege van het seizoen wipt de fusieclub met zeven punten over Eupen naar de op twee na laatste plaats.

Zondag staan er nog drie interessante affiches op het programma van deze tiende speeldag. Competitieleider Club Brugge ontvangt zondagnamiddag (14u30) in het Jan Breydelstadion AA Gent voor een Slag om Vlaanderen, in de vooravond (18u) moet Standard op bezoek bij Antwerp. De speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten met het duel tussen Racing Genk en Moeskroen.

bron: Belga