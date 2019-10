Jupiler Pro League – KV Mechelen wint ondanks vroege uitsluiting met 0-2 in Eupen

KV Mechelen heeft zaterdagavond op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League met 0-2 gewonnen op het veld van degradatiekandidaat Eupen. Met de rust in zicht moest KVM al met een man minder voort na een rode kaart voor Arjan Swinkels. Een terechte uitsluiting voor de Nederlander, na een trap in de maag van Danijel Milicevic. De bezoekers waren echter niet aangeslagen, want enkele minuten later maakte Jordi Vanlerberghe er met een afgeweken bal 0-1 van. Dat was ook de ruststand aan de Kehrweg, halverwege de tweede helft maakte de ingevallen William Togui er op aangeven van Nikola Storm 0-2 van. De Ivoriaan stond echter randje buitenspel, pas na een minutenlange analyse van de beelden keurde de VAR het doelpunt goed.

Met de 0-2 zege in de Oostkantons herpakte de Bekerwinnaar zich knap na de 0-5 pandoering van vorig weekend in eigen huis tegen competitieleider Club Brugge. Met zeventien punten klimmen de Mechelaars voorlopig zelfs naar een met AA Gent gedeelde derde plaats, al hebben de Gentenaars momenteel wel twee wedstrijden minder op de teller. Eupen blijft met zes punten op de op twee na laatste plaats hangen en ziet met Waasland-Beveren (4 punten) en Cercle Brugge (3) de kelder van het klassement zaterdagavond nog in actie komen. Waasland-Beveren ontvangt op de Freethiel KV Oostende, terwijl Cercle op bezoek gaat bij Zulte Waregem. KV Kortrijk tegen STVV is het laatste duel van zaterdagavond.

bron: Belga