Eurométropole Tour – Piet Allegaert: “Deze zege is gewoonweg ongelooflijk”

Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise) heeft zaterdag verrassend de Eurométropole Tour (1.BC) gewonnen. “Deze overwinning is gewoonweg ongelooflijk”, verklaarde de West-Vlaming na zijn eerste profzege. “Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe ik me voel. Ik ben erg aangedaan door deze zege”, stelde Allegaert. “Ik had goede benen. Onze kopgroep hield stand, de sprint was onvermijdelijk. Ik had de kans om aan de rechterzijde van de weg te rijden voor het aansnijden van de laatste bocht. Op links was er dan een valpartij, die ik niet gezien heb. Ik heb gewoon alles gegeven tot aan de meet. Ook al ben ik geen echte sprinter, toch heb ik Sénéchal en Stuyven geklopt.”

Jasper Stuyuven, die derde werd, had geen goede benen. “Ik weet niet echt waarom”, zei hij. “Het was echt een kwestie van overleven vandaag, zeker in de heuvels halfweg het parcours.”

Stuyvens ploeggenoot en kersvers wereldkampioen Mads Pedersen kwam niet in het stuk voor. “Ik had een slechte dag, na een hele lange week zonder training”, aldus de Deen, die verkouden was en zijn titel dus niet kon verlengen. “Ik wou toch aan de start staan, ondanks die verkoudheid. Maar ik deed nooit echt mee. Ik denk dat mijn lichaam zijn limieten heeft bereikt en dat merk je in een koers als deze. Maar ik was blij eindelijk mijn regenboogtrui te kunnen aantrekken.”

bron: Belga