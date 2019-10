Eden Hazard veegt nul van de tabellen bij Real, Vertonghen en Alderweireld (Tottenham) krijgen nieuwe opdoffer in Brighton

Eden Hazard heeft op de achtste speeldag in La Liga zijn eerste treffer voor Real Madrid gescoord. In het competitieduel tegen Granada, een clash tussen de nummers één en twee in Spanje, zette hij in de toegevoegde tijd van de eerste helft met een fraaie lob de 2-0 ruststand op het scorebord in het Santiago Bernabeustadion. Op het uur gaf hij de assist voor de 3-0 van Luka Modric. Voor de 28-jarige Rode Duivel is zo eindelijk de nul van de tabellen in de Spaanse hoofdstad, want de voor een recordbedrag van Chelsea overgenomen aanvaller had ook nog geen assists achter zijn naam. Hazard speelde evenwel niet alle wedstrijden, hij miste de competitiestart door een dijbeenblessure.

In de openingsminuten van de partij had Karim Benzema de score geopend voor de Koninklijke, waar Thibaut Courtois nog niet in de selectie zat. De nationale nummer een is nog niet hersteld van buikgriep.

In de Premier League heeft Tottenham zich niet kunnen herstellen van de opdoffer in de Champions League tegen Bayern München (2-7). De Spurs verloren op de achtste speeldag kansloos met 3-0 bij Brighton & Hove Albion. Tottenham speelde bovendien doelman Hugo Lloris kwijt met mogelijk een zware armblessure.

Tottenham zat met revanchegevoelens, na de bijzonder pijnlijke 2-7 thuisnederlaag van afgelopen dinsdag in de Champions League tegen Bayern. Maar na een handvol minuten moesten de Spurs alweer achtervolgen. Doelman Lloris liet een ongevaarlijke voorzet glippen en Maupay (3.) tikte de 1-0 binnen. Tot overmaat van ramp kwam de Franse keeper bij de fase slecht neer op zijn arm en elleboog, en moest hij met wat leek op een zware blessure op de draagberrie van het veld.

Tottenham was van slag en Gazzaniga, de vervanger van Lloris, moest zich iets over het halfuur omdraaien na een goal van Connolly (32.). De Spurs bleven nadien zonder antwoord. Halfweg de tweede periode zette opnieuw Connolly (65.) de 3-0 eindstand op het bord.

Met elf punten blijven de Spurs ter plaatse trappelen in de subtop. Koploper Liverpool (21 ptn) is al helemaal uit zicht en ook de kloof met runner-up Manchester City (16 ptn) kan dit weekend groter worden. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld maakten beiden de partij vol. Bij de thuisploeg nog altijd geen Leandro Trossard, die out is met een liesblessure

Bron: Belga