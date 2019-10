Dylan Borlée, Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée lopen voor Tornados reeksen

Dylan Borlée, Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée zullen vanavond (19u37 Belgische tijd) op het WK atletiek in Doha zoals verwacht in die volgorde starten in de 4×400 meter. Dat heeft coach Jacques Borlée bevestigd aan Belga. De Belgian Tornados gaan op zoek naar een zesde finaleplaats op rij op een WK outdoor. Ook een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, dat de acht finalisten krijgen, staat op het spel.

De drie snelste landen van elk van de twee reeksen mogen zich opmaken voor de medaillestrijd (zondag 20u30), net als de twee beste verliezende tijden.

Bron: Belga