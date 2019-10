Djokovic houdt Goffin uit finale: “Dit was een uitstekende test voor mij”

David Goffin (ATP 15) is vandaag uitgeschakeld in de halve finales van het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar). Belgiës nummer 1 moest voor de zevende keer in acht duels zijn meerdere erkennen in de Serviër Novak Djokovic (ATP 1): 6-3 en 6-4. “Ik had een moeilijke wedstrijd verwacht”, liet Djokovic na zijn zege optekenen. “David was duidelijk in vorm, in de kwartfinales tegen Chung was hij indrukwekkend. Ik wist dat ik er vanaf het eerste punt moest staan. Ik ben erin geslaagd om in de twee sets een snelle break te realiseren. Daarna volstond het goed op te slaan om de wedstrijd te winnen. De kwaliteit van het spel was goed. Het was een uitstekende test voor mij, de grootste sinds het begin van het toernooi. Ik ben heel tevreden over de manier waarop ik deze week heb gespeeld. Ik hoop dat ik zondag de kroon op het werk kan zetten.”

In de finale tegen de Australische qualifier John Millman (ATP 80) mikt Djokovic op een 76e titel. “Ik heb hem vandaag bezig gezien”, zei de Serviër. “Hij heeft een mooie zege geboekt tegen Reilly Opelka (ATP 53), wat niet evident is gezien zijn stevige opslag. Millman strijdt er altijd voor op het court, hij geeft nooit op. Hij loopt voor elke bal. Het wordt opnieuw een gevecht vanachter de baseline. Hopelijk draait mijn service morgen nog steeds goed, want het zal nodig zijn…”

Bron: Belga