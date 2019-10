CSI-jumping Barcelona – Pieter Devos steekt voor tweede keer in drie jaar GP-winst op zak

Europees kampioen per ploeg, Pieter Devos, heeft in Barcelona voor de tweede keer in drie jaar de Grote Prijs gewonnen. In 2018 werd hij tweede in diezelfde Grote Prijs. Hij is pas de derde Belg die er in 108 jaar Barcelona in slaagt de Grote Prijs op zijn naam te zetten. In de barrage met tien mocht Pieter Devos met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Jade van de Bisschop als voorlaatste van start gaan. Op dat moment had de Italiaan Emilio Bicocchi met de 10-jarige Zangersheide merrie Evita SG Z de leiding met een chrono van 52.33 s. Pieter Devos startte voldoende snel om die tijd scherper te kunnen stellen en slaagde daar uiteindelijk in want hij liep met zijn merrie na 52.18 s foutloos door de finish. De Franse combinatie Kevin Staut/Viking d’La Rousse, die als laatste de barrage inging, kon Pieter Devos op geen enkel moment nog bedreigen want het duo maakte onvoldoende snelheid. Toen het Franse duo op de voorlaatste hindernis in de fout ging, was de zege een feit voor onze landgenoot.

“Barcelona brengt mij altijd in de juiste stemming voor grootse prestaties”, reageerde Pieter Devos na zijn ereronde. “Dat ik hier twee keer de Grote Prijs win in drie jaar en tussendoor nog eens tweede eindig, is voor mij dan ook niet echt een verrassing. Twee jaar geleden won ik hier met Claire Z en dat was voor haar het begin van heel wat topprestaties. Ik heb het gevoel dat dit voor Jade een gelijkaardig verhaal gaat worden. Nochtans reed zij een gespannen basisronde omdat zij opgeschrikt was door de felle verlichting. Maar in de barrage was zij zo rustig dat ik niet meer kon verliezen. Ik ben zo trots op haar. Zij kwam bij mij toen ze net zadelmak was en ik heb haar helemaal klaargestoomd voor de wereldtop. Zij heeft een geweldige winnaarsmentaliteit en is altijd bereid alles te geven voor mij.”

. 5* Grote Prijs 1m55:

1. Pieter Devos (Bel/Jade van de Bisschop) 0 strafpunten/52.18 s

2. Emilio Bicocchi (Ita/Evita SG Z) 0/52.33

3. Christian Ahlmann (Dui/Take a chance on Me Z) 0/52.98

4. Stephanie Holmén (Zwe/Flip’s Little Sparrow) 0/53.81

5. Kevin Staut (Fra/Viking d’La Rousserie) 0/54.61

…

28. Jérôme Guery (Bel/Garfield de Tiji des Templiers) 8/85.17

– Gregory Wathelet (Bel/Picobello Full House Ter Linden Z) Opgegeven

– Olivier Philippaerts (Bel/Hurricane) Opgegeven

Bron: Belga