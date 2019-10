Consument gaat het liefst winkelen in eigen gemeente

In Leuven is het Weekend van de Klant afgetrapt. Uit een enquête van handelsfederatie Comeos en ondernemersorganisatie Unizo blijkt dat de consument het liefst gaat winkelen in de eigen gemeente, nipt gevolgd door een grote stad in de buurt. Shoppingcenters en winkelparken of baanwinkels verliezen aan aantrekkingskracht. Naar aanleiding van het Weekend van de Klant op 5 en 6 oktober hielden Unizo en Comeos een enquête bij 900 consumenten. “We hebben de klanten bevraagd naar hun aandachtspunten en voorkeuren wanneer ze gaan shoppen. Dat leverde vier belangrijke tendenzen op”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

De eigen steden en gemeenten blijven met voorsprong de belangrijkste aantrekkingspool voor de consument. Om te gaan shoppen verkiezen nog altijd veruit de meeste mensen (88 procent) de wagen. In de verplaatsingsmogelijkheden met meerdere opties prijkt het openbaar vervoer op de tweede plaats, maar wel op ruime afstand (23 procent).

De belangrijkste randvoorwaarden bij de keuze van een shopuitstap zijn parkeergelegenheid en bereikbaarheid. Consumenten nemen hun tijd: 69 procent van de winkelbeurten duurt een paar uur tot een halve dag.

“Het goede nieuws is dat onze steden en gemeenten nog volop een toekomst hebben als winkelhart”, stelt Van Assche. “Het is noodzakelijk om op alle niveaus een doelgericht handelsbeleid te voeren dat onze steden en gemeenten zuurstof geeft. Dat beleid moet inzetten op kernversterking en tegen leegstand en verloedering.”

bron: Belga