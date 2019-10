BENE-League handbal – Bocholt, Lions en Hurry Up samen aan de leiding

Bocholt, dat dinsdag al Aalsmeer versloeg, krijgt zaterdag aan de kop van de BeNe-League handbal het gezelschap van Lions en Hurry Up. De topper tussen Lions en Hurry Up eindigde op een knappe 33-19 overwinning voor de mannen uit Sittard. Voor Hurry Up was het pas de eerste nederlaag van het seizoen, maar het was er eentje die kan tellen. De Limburgse derby tussen Pelt en Hasselt was een kolfje naar de hand van Pelt. De 34-30 overwinning was meteen goed voor een plaats in de top zes. Hasselt daarentegen blijft samen met Atomix (37-32 verlies bij Volendam) en Aalsmeer op de laatste plaats. Ook Tongeren moet na de 30-29 nederlaag bij Bevo terrein prijsgeven. Voor de Limburgers meteen al de derde nederlaag op rij. Wezet tenslotte blijft vierde na een riante 40-21 zege tegen Houten.

bron: Belga