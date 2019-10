Belgen in het buitenland – Sels en Straatsburg gaan onderuit in Dijon

Matz Sels is zaterdagavond met Straatsburg zonder punten naar huis gekeerd na een 1-0 nederlaag in Dijon. De Belgische doelman redde eerst nog de kopbal van Matheus Pereira, maar kon Stephy Mavididi niet stoppen in de rebound (38.). Ook het Toulouse van Leya Iseka moest vrede nemen met een nederlaag. De spits viel in na 88 minuten, in een met 1-3 verloren wedstrijd tegen Bordeaux. Nicolas De Preville (2.), Pablo (19.) en Ui-jo Hwang (53.) troffen raak voor Bordeaux. Efthymios Koulouris (61.) kon het enige tegendoelpunt maken.

In Nederland heeft Sparta Rotterdam, met Dante Rigo in de basis, thuis Twente met 2-1 geklopt. Het openingsdoelpunt van Ibrahim Dervisoglu (48.) werd eerst nog ongedaan gemaakt door Calvin Verdonk (51.), maar in de 89e minuut ging de thuisploeg er terug over, dankzij Bryan Smeets. De Nederlander nam de bal hoog aan op de borst en knalde dan prachtig in het dak van het doel binnen. Twente moest na 85 minuten voort met tien man, nadat Julio Plegezuele rood had gepakt.

bron: Belga