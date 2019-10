Belgen in het buitenland – Liverpool blijft foutloos dankzij late strafschoptreffer tegen Leicester

Liverpool heeft zaterdag in de slotfase zijn eerste puntenverlies in de Engelse competitie kunnen vermijden. Het won op de achtste speeldag in de Premier League thuis met 2-1 van Leicester City. Youri Tielemans stond de hele wedstrijd tussen de lijnen en Dennis Praet werd na 73 minuten gewisseld. Divock Origi viel in na 78 minuten spelen voor Liverpool. Liverpool startte het best en kon met een voorsprong gaan rusten: Sadio Mané werd diep gestuurd door James Milner en werkte keurig af (40.), voor Mané het vijftigste doelpunt in honderd wedstrijden voor de club. De score bleef lang onveranderd, tot James Maddison in de 80e minuut de bal op aangeven van Ayoze Perez voorbij Adrian kon binnen leggen. De manschappen van Jürgen Klopp leken voor het eerst dit seizoen niet te winnen in Engeland, maar een late strafschop van Milner bracht nog redding (95.).

Elders in Engeland heeft voormalig Club Brugge-spits Wesley Moraes met twee doelpunten (14. en 30.) en een assist voor Douglas Luiz (83.) de aanzet gegeven voor een 1-5 overwinning van Aston Villa op het veld van Norwich. De ploeg met een andere oud-Bruggeling, Bjorn Engels, in de basis, kon ook nog op Jack Grealish (50.) en Conor Hourihane (61.) rekenen voor de treffers. Josip Drmic kon in de 88e minuut nog de nul van het bord vegen voor Norwich.

Christian Kabasele kwam ook aan de bak en speelde met Watford 0-0 gelijk tegen Sheffield United.

bron: Belga