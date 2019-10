Belgen in het buitenland – Hazard helpt Real met doelpunt en assist aan thuiszege tegen Granada

Eden Hazard heeft met een doelpunt en een assist de nul van de tabellen geveegd bij Real Madrid, dat op de achtste speeldag in La Liga thuis met 4-2 won van Granada. De flankspeler werd na 69 minuten naar de kant gehaald. Thibaut Courtois was nog niet volledig hersteld van zijn buikgriep. Intussen blijft Real het klassement aanvoeren in Spanje, met achttien punten uit acht wedstrijden. Real schoot snel uit de startblokken tegen Granada, al na twee minuten zette Gareth Bale zijn ploegmaat Karim Benzema alleen voor doel met een mooie pass buitenkant voet, de Fransman moest enkel nog afwerken en miste niet. De Koninklijke had de wedstrijd onder controle en op slag van rust lukte Eden Hazard met een lob over Rui Silva (45+1.) zijn eerste van het seizoen. Op het uur kon de Belg ook de eerste assist op zijn naam bijschrijven, al was het wel Luka Modric die het grootste werk verrichtte met een geweldig schot (61.).

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Real, tot Alphonse Areola een ongelukkig moment kende en bij het uitvoetballen zijn tegenstander op de hielen trapte. Darwin Machís zette de strafschop om voor Granada (69.) en in de 77e minuut kopte Domingos Duarte een hoekschop binnen voor de 3-2. De Madrilenen hielden stand en een goal van James Rodriguez stelde de overwinning volledig veilig (92.).

bron: Belga