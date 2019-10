Australisch koppel vrijgelaten uit Iraanse cel

Een Australisch koppel dat op beschuldiging van spionage in een Iraanse cel zat, is vrijgelaten. Alle aanklachten tegen hen zijn ingetrokken. Dat heeft de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zaterdag gezegd. De Australische reisbloggers Jolie King en Mark Firkin, die op sociale media verslag uitbrachten van hun wereldreis, werden in juli opgepakt nadat ze met een drone beelden hadden gemaakt van militaire faciliteiten in de provincie Teheran. Ze werden opgesloten in de beruchte gevangenis van Evin. King heeft de Australisch-Britse nationaliteit.

Een derde Australische burger zit intussen wel nog altijd achter de tralies in Iran.

bron: Belga