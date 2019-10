Australië laat op zijn beurt ook Iraanse gevangene vrij

Een Iraanse student die in Australië al dertien maanden in de gevangenis zat, is vrijgelaten. De man is intussen aangekomen in zijn thuisland, zo melden de Iraanse staatsmedia. Reza Dehbashi, die doctoreerde aan de University of Queensland in Brisbane, werd iets meer dan een jaar geleden opgepakt omdat hij zou geprobeerd hebben om de Amerikaanse sancties tegen Iran te omzeilen. Hij wordt verdacht van een “poging om geavanceerde Amerikaanse militaire uitrusting te kopen en via Dubai naar Iran te brengen”.

Volgens de Iraanse media wilde Australië de verdachten uitleveren aan de VS. Maar hij werd uiteindelijk vrijgelaten nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran de zaak kon “oplossen”, aldus nog de staatsmedia. De Iraanse tv-zenders tonen ook beelden van de aankomst van Dehbashi op de luchthaven van Teheran.

De bekendmaking van zijn vrijlating komt er enkele uren nadat Canberra de vrijlating van een Australisch koppel in Iran had aangekondigd. De Australische reisbloggers Jolie King en Mark Firkin, die op sociale media verslag uitbrachten van hun wereldreis, werden in juli opgepakt nadat ze met een drone beelden hadden gemaakt van militaire faciliteiten in Iran. Volgens de Australische overheid werden de twee vrijgelaten dankzij “zeer delicate onderhandelingen” met Iran.

Een derde Australische burger, Kylie Moore-Gilbert, zit intussen wel nog altijd achter de tralies in Iran.

Bron: Belga