“Zestienjarige meisjes aan de pil vaker gedeprimeerd”

Zestienjarige meisjes die de anticonceptiepil gebruiken, hebben vaker depressieve klachten dan leeftijdsgenoten die niet aan de pil zijn. Dat concluderen wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in een gezamenlijk onderzoek.

De meisjes aan de pil huilen vaker, slapen overmatig en hebben vaker eetproblemen. De onderzoekers kunnen vanwege de studieopzet niet bepalen of het pilgebruik de depressieve gevoelens veroorzaakt. In totaal onderzochten zij de gegevens van ruim duizend meisjes.

Afwegen

In eerder onderzoek werd pilgebruik al in verband gebracht met een licht verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie. “De onderzoekers benadrukken dat het kleine risico op een eventuele toename van depressieve klachten moet worden afgewogen tegen het veel grotere risico op een ongewenste zwangerschap (en potentiële postnatale depressie)”, aldus de universitaire ziekenhuizen. Het onderzoek is gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke magazine JAMA Psychiatry.