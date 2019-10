Drie op de vier twintigers maken zich altijd zorgen

Hoewel je als twintiger nog betrekkelijk weinig verantwoordelijkheden hebt – zeker in het begin – is het toch geen makkelijke periode in je leven. Je hebt gedaan met studeren, start met je eerste job, huurt of koopt een huis, denkt misschien aan kinderen… Al die stappen zijn leuk, maar ook stressvol. Drie op de vier twintigers maken zich daardoor altijd zorgen.

Volgens een onderzoek van de verzekeringsmaatschappij LifeSearch zijn onze twintiger jaren de periode van ons leven waarin we ons het meeste zorgen maken. Ben je constant aan het piekeren, dan ben je dus niet alleen. Maar liefst 75% van de twintigers zit in hetzelfde schuitje.

Kopzorgen

Maar waardoor liggen we dan ’s nachts wakker? Uit de navraag van LifeSearch blijkt dat zowat elk onderwerp reden voor stress is. De toekomst staat met stip op nummer een, maar ook onze financiële situatie en de gezondheid van onszelf en anderen bezorgt ons kopzorgen. In tegenstelling tot de babyboom generatie piekeren we niet over de mogelijkheid van een kernoorlog, maar wel over het klimaat.