Bijna driekwart ouders koopt deel van babyspulletjes tweedehands

Je pasgeboren spruit uitdossen in tweedehands kleertjes en uit de kraamkliniek meenemen in een gebruikte maxi-cosi? Het is al lang geen uitzondering meer. Bijna driekwart van de ouders (72,9%) koopt de babyuitzet niet (volledig) nieuw. Gemiddeld besparen ze hierdoor zo’n 750 euro. Dit blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond en 2dehands bij zo’n 300 Vlaamse (toekomstige) ouders.

Van een verzorgingstafel en een eetstoel tot een buggy of een maxi-cosi, een kind krijgen kost een flinke hap uit het gezinsbudget. Bij de geboorte van een eerste kind shoppen ouders gemiddeld voor bijna 2.600 euro.

Als je bedenkt hoe snel baby’s uit hun kleren groeien en hoe babyspullen in geen tijd op zolder belanden, is het logisch dat bijna 3 op 4 (toekomstige) ouders hun babyuitzet (deels) tweedehands kopen. Daarnaast krijgt 76,1% gebruikte spullen van familie, vrienden of kennissen cadeau of in bruikleen.

Duurzaamheid

Het succes van een tweedehands babyuitzet valt eenvoudig te verklaren. Zo hoeven deze spullen voor bijna 2 op de 3 ouders (62,4%) niet noodzakelijk nieuw te zijn. De goedkopere prijs speelt voor ruim 6 op 10 respondenten (60,6%) een rol en ook het duurzaamheidsaspect – een tweede leven geven aan de spullen – is voor meer dan de helft van de ouders (52,1%) belangrijk.

“Waarom zou je alles nieuw kopen als je ook – voor een fractie van de nieuwprijs – tweedehands kwalitatieve babyspullen op de kop kan tikken,” zegt Alain Buyle, woordvoerder van 2dehands. “Jonge ouders worden geconfronteerd met één van de duurste periodes uit hun leven. Ze krijgen niet alleen kinderen, maar kopen ook vaak hun eerste woning of hebben een grotere auto nodig. Toch is alleen het beste goed genoeg voor onze kroost; quasi nieuwe tweedehandsspullen bieden dus een dankbare oplossing.”