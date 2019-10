WK atletiek – Qatarees Mutaz Barshim pakt wereldtitel hoogspringen voor eigen publiek

De Qatarees Mutaz Essa Barshim heeft vrijdag in eigen land zijn wereldtitel in het hoogspringen bij de mannen verlengd. Op het WK atletiek in Doha haalde Barshim het met een sprong over 2m37 van de Russen Mikhail Akimenko en Ilya Ivanyuk (beiden 2m35), die onder neutrale vlag deelnemen aan het WK.

Ook de 3.000m steeple leverde geen nieuwe wereldkampioen op. De Keniaan Conseslus Kipruto verlengde zijn wereldtitel, met winst in 8:01.35 was de olympische kampioen een honderdste van een seconde sneller dan de Ethiopiër Lamecha Girma. Het brons was voor de Marokkaan Soufiane el-Bakkali (8:03.76).

bron: Belga