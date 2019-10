WK atletiek – Bahamaan Steven Gardiner verovert wereldtitel 400m

De Bahamaan Steven Gardiner heeft vrijdag de wereldtitel veroverd op de 400 meter bij de mannen op het WK atletiek in de Qatarese hoofdstad Doha. In 43.48 haalde Gardiner, de vicewereldkampioen van Londen, het in Doha van de Colombiaan Anthony José Zambrano (44.15) en de Amerikaan Fred Kerley (44.17).

In het discuswerpen bij de vrouwen ging de wereldtitel naar de Cubaanse Yaimé Perez, die met 69m17 haar landgenote Denia Caballero (68m44) en de Kroatische favoriete en titelverdedigster Sandra Perkovic (66m72) achter zich liet.

bron: Belga