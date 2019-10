Ophef over telefoonspelletje Jan Jambon

Op beelden van Villa Politica op Eén is te zien hoe Vlaams minister-president Jan Jambon ‘Angry Birds’ speelt op zijn telefoon tijdens het debat over de regeerverklaring. De oppositie ziet er een nieuw bewijs in van zijn dedain voor het parlement. “Wie speelt er spelletjes? Jan Jambon toont opnieuw geen respect voor het parlement”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska op Twitter. “Hopelijk heeft Jambon de begroting niet samengesteld met een computerspelletje”, zegt Mieke Schauvliege van Groen. “De Vlaamse leeuw is een boos vogeltje geworden”, stelt sp.a-fractieleider Conner Rousseau.

Het kabinet-Jambon noemt het spelletje een bagatel. “Het is niet omdat de minister-president een telefoonspelletje speelt, dat hij niet luistert”, valt te horen.

bron: Belga