Maxime Monfort neemt zondag afscheid in Famenne Ardenne Classic

Maxime Monfort rijdt zondag de laatste koers uit zijn carrière in de Famenne Ardenne Classic (1.1), een wedstrijd voor eigen publiek in de provincie Luxemburg. De 36-jarige Waal kondigde een maand geleden aan dat hij na het seizoen van 2019 afscheid zou nemen van het peloton, waarin hij al sinds 2004 actief is. “De laatste. Het is vreemd om het neer te schrijven en het is vreemd om deze situatie te beleven”, gaf Monfort vandaag aan op zijn website. “Ik hoop zondag in elk geval een mooie laatste dag te beleven als profwielrenner. Het zal koers zijn uiteraard, maar er zullen ook momenten zijn met de supporters, voor de start en na de aankomst. Ik hoop op goed weer, maar ik denk dat we te maken zullen krijgen met enkele forse buien. Het is een beetje jammer, maar het zal me niet beletten te genieten van mijn laatste koers op eigen grond. Vanuit sportief oogpunt hoop ik in het stuk voor te komen en misschien wel iets te proberen in de finale. Mijn ploeg gunt me de vrijheid, maar het zal er van afhangen hoe mijn benen aanvoelen bergop.” Ook gaf Monfort aan dat hij voor de start van de koers meer details zal geven over zijn toekomstige projecten.

Monfort kwam in 2003 als stagiair in het peloton bij Landbouwkrediet. In 2006 stapte hij over naar Cofidis. Daarna reed de Waal ook nog voor Columbia (2009-2010), Trek-RadioShack (2011-2013) en Lotto (sinds 2014).

Op de erelijst van de klimmer uit Bastenaken staan eindzeges in de rondes van Luxemburg (2004) en Beieren (2010). In 2009 werd hij in Saint-Ghislain Belgisch kampioen tijdrijden. Monfort nam twintig keer deel aan een grote ronde (8x Vuelta, 7x Tour, 5x Giro). Zijn beste resultaat is een zesde plaats in de Ronde van Spanje in 2011 (vijfde na de declassering van winnaar Juan José Cobo). In de Tour werd hij een keer 14e (in 2013) en 16e (in 2012).

