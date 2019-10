Jupiler Pro League – Anderlecht knokt zich in Charleroi naar tweede zege van het seizoen

Anderlecht heeft vrijdagavond zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. In de openingswedstrijd van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League ging paars-wit op bezoek bij Charleroi met 1-2 (rust: 1-1) winnen. Dat een van hun betere eerste helften van het seizoen Anderlecht bij de rust geen voorsprong opleverde, had paars-wit in het volgelopen Stade du Pays de Charleroi te danken aan de videoref, die net voor de rust handspel meende gezien te hebben bij een treffer van Nacer Chadli, die in eerste instantie was goedgekeurd door scheidsrechter Wesley Alen. Uit de beelden bleek achteraf dat de Rode Duivel de bal met de schouder had beroerd en dus was het eigenlijk een geldig doelpunt. Anderlecht werd zo de 1-2 ontnomen, een tussenstand die op basis van de eerste helft verdiend was geweest. De recordkampioen, voorlopig met assistent-trainer Jonas De Roeck op de bank en kersvers hoofdcoach Frank Vercauteren nog in de tribunes, was al vroeg op voorsprong gekomen via Yari Verschaeren (12.), die eindelijk nog eens zijn kwaliteiten kon tonen. De gelijkmaker van Mamadou Fall in de veertigste minuut kwam letterlijk uit de lucht gevallen. Op assist van ex-Anderlechtenaar Massimo Bruno kopte de Senegalees knap raak, al gaf Sieben Dewaele hem toch te veel ruimte.

Bij paars-wit was de geblesseerde Samir Nasri toen al naar de kant, de Franse voormalige international moest met een liesblessure op het halfuur vervangen worden door Francis Amuzu en zo moest er toch weer geschoven worden bij de bezoekers, die hun elftal deze keer niet door elkaar geschud hadden en in vergelijking met het vorige duel tegen Waasland-Beveren (0-0) enkel Michel Vlap voor Peter Zulj aan de aftrap brachten.

De afgekeurde treffer deed de wedstrijd helemaal kantelen en in het begin van de tweede helft verzuimden Bruno (2x) en Nicholson om de Karolo’s op voorsprong te brengen. Anderlecht herademde na die gemiste kansen en iets voorbij het uur mochten de bezoekende fans juichen na een goeie actie op rechts en een dito doelpunt voor Chadli (1-2), dat meteen voor de drie punten zorgde. De tweede zege van het seizoen – op de zesde speeldag werd er al een 1-0 overwinning geboekt tegen Standard – brengt het team van speler-manager Vincent Kompany nog niet naar veel veiligere oorden in het klassement. De driepunter in Henegouwen laat Anderlecht met negen punten enkel over KV Kortrijk (8) naar de twaalfde plaats wippen. Charleroi is negende met twaalf punten.

bron: Belga