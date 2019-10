Iraanse bank krijgt schadevergoeding van 1,4 miljard euro wegens Britse sancties

De Iraanse bank Mellat krijgt van de Britse autoriteiten een schadevergoeding van 1,25 miljard pond (1,4 miljard euro) met interesten, voor “illegale” sancties die tegen de bank genomen waren. Dat meldt de Britse krant The Times. De Iraanse ambassadeur in Londen spreekt op Twitter van “een grote juridische overwinning” voor Iran. In juni 2013 had het Britse Hooggerechtshof een richtlijn nietig verklaard die sancties voorzag tegen de semistaatsbank Mellat, wegens de vermeende banden met het controversiële nucleaire programma van Teheran. Volgens de rechters was de richtlijn onwettig.

Volgens de krant is de Britse regering in juni tot een minnelijke schikking met Iran gekomen over het bedrag voor de schadeloosstelling.

De sancties tegen de Mellat Bank maakten deel uit van een reeks maatregelen die het Westen nam tegen Iran in een poging grip te krijgen op het nucleaire programma van het land. Die sancties werden opgeheven na het nucleair akkoord dat in juli 2015 in Wenen gesloten werd tussen Teheran, China, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland. De VS zijn in mei 2018 weer uit dat akkoord gestapt.

Bron: Belga