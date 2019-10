Formule E – Jérôme D’Ambrosio komt ook volgend seizoen uit voor Mahindra

De Belgische piloot Jérôme D’Ambrosio is vrijdag officieel vastgelegd door het Indiase team Mahindra Racing voor het zesde seizoen in de Formule E, het kampioenschap voor elektronische wagens. Er zal ook een tweede Belg aanwezig zijn met Sam Dejonghe, die de reservepiloot blijft. Na zijn carrière te starten bij Dragon Racing, ging D’Ambrosio in het seizoen 2018-2019 van start bij Mahindra, waarvoor hij nu dus voor een tweede jaar op rij mag uitkomen.

D’Ambrosio komt ook Stoffel Vandoorne tegen op de lijst van deelnemers in de Formule E, de Kortrijkzaan werd eerder al bevestigd door Mercedes.

Het startschot van het zesde seizoen in de Formule E wordt gegeven op 22 november in Dariya, Saudi-Arabië.

bron: Belga